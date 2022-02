Nei prossimi tre anni Samsung punterà esclusivamente sulla serie "S" e sui pieghevoli

In un certo senso la notizia era già nell'aria da diverso tempo, ma ora è giunta anche una sorta di ufficialità: almeno per il momento Samsung non realizzerà un nuovo dispositivo della famiglia "Note". Il Presidente e Responsabile della divisione MX Samsung Electronics, TM Roh, infatti, ha dichiarato: "Nel breve termine, ci concentreremo su una strategia a due binari: la serie S ammiraglia nella prima metà dell'anno e l'innovativa formazione pieghevole nella seconda metà. Manterremo questa strategia fino a quando non ci sarà un'altra svolta importante e stiamo lavorando sodo per realizzarla."