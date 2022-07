Motorola scalda l'estate (ancora!): nuovo Razr e smartphone con 200MP imminenti

È da tempo che circolano indiscrezioni sul nuovo Razr, il pieghevole di Motorola che verrà presentato il 2 agosto in Cina. Nello stesso giorno, la società lancerà anche un altro smartphone: l'X30 Pro.

Possibili specifiche di Motorola Razr

Secondo le anticipazioni circolate, il nuovo pieghevole dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1. Il display dovrebbe supportare un refresh rate di 120 Hz, mentre la RAM e la memoria interna ammonterebbero rispettivamente fino a 12 GB e 512 GB. Sul piano fotografico, due i sensori: 50 MP quello principale (f/1.8) ed uno grandangolare da 13 MP. Da 32 MP quello frontale. Non mancherà nemmeno il supporto all'NFC.

Altre indiscrezioni diffuse pochi giorni fa, invece, hanno insistito sul design del pieghevole, che dovrebbe abbandonare il chin pronunciato inferiore, che in precedenza richiamava i vecchi modelli Razr di Motorola. Inoltre, il Razr di 3^ generazione potrebbe in qualche misura somigliare ai dispositivi di casa Samsung, soprattutto al Galaxy Z Flip 3. Da chiuso, infatti, il device mette in mostra il modulo fotografico con doppia fotocamera, proprio come il pieghevole dell'azienda coreana. Sul possibile debutto in altri mercati, come quello europeo, infine, ancora nessuna conferma ufficiale.