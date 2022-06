Motorola Razr 3 costerà ben 250 euro meno del suo predecessore

Abbiamo già visto alcune immagini piuttosto eloquenti del nuovo Razr 3, il pieghevole di Motorola che dovrebbe annunciare a breve per succedere al Razr 5G, ma a quanto pare le sorprese non sono finite. Sembra infatti che la casa alata voglia renderlo molto appetibile con un prezzo di lancio molto aggressivo.

Grazie infatti a una collaborazione tra il sito CompareDial e il leaker OnLeaks, sembra che il nuovo Motorola Razr 3 verrà lanciato in europa a 1.149 euro, ben 250 euro in meno del prezzo di lancio del Motorola Razr 5G, 1.399 euro. Il prezzo sembra più a fuoco, e lo metterebbe in linea con lo standard del mercato, Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ma le sorprese non finiscono qui. Le anticipazioni infatti riguardano anche i colori, e sembra che Motorola Razr 3 sarà inizialmente lanciato in un unico colore: Quartz Black, con la possibilità di ulteriori opzioni in un secondo momento (si vocifera della tinta Tranquil Blue come avevamo anticipato).