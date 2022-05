Motorola Razr 3 trapela in un breve video: in evidenza un design rinnovato

Motorola ha già confermato che sta lavorando sul nuovo smartphone pieghevole Razr, che sarà equipaggiato con il nuovo processore di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Questo nuovo dispositivo, recentemente, è apparso in una GIF che ha messo in evidenza alcuni dettagli. Ad una prima occhiata, il design del pieghevole sembra aver subito dei cambiamenti rispetto al Razr del 2019 e al Razr 5G uscito nel 2020. Ad esempio, sul nuovo modello non compare più il marchio Razr nella parte interiore.