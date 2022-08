Non disperate, Motorola Razr 2022 e X30 Pro stanno arrivando: ecco la nuova data di lancio

L'annuncio relativo all'evento dell'11 agosto è arrivato dal General Manager di Lenovo Mobile, che amministra Motorola, per la Cina. L'immagine in basso corrisponde al teaser relativo all'evento.

Per fortuna Motorola è tornata sulla questione e ha annunciato la nuova data prescelta per il suo evento ufficiale. Questo si terrà il prossimo 11 agosto . I due protagonisti principali saranno sempre Motorola Razr 2022 e Motorola X30 Pro.

Nelle ultime ore abbiamo visto la casa alata cancellare quasi inspiegabilmente l'evento ufficiale di lancio in cui avrebbe dovuto presentare i nuovi Motorola Razr 2022 e Motorola X30 Pro . L'evento sarebbe dovuto tenersi lo scorso 2 agosto in Cina.

Motorola si conferma presente nel settore di mercato degli smartphone , soprattutto per quanto riguarda i medio-gamma Android , anche se è al lavoro per lanciare i suoi nuovi top di gamma.

Quanto appena descritto varrà per il mercato cinese. Per vedere i due nuovi dispositivi in Europa e in Italia ci sarà da attendere qualche mese, come al solito. Sicuramente ne sapremo di più in merito a valle della presentazione ufficiale.

Per saperne di più invece sui due nuovi modelli che sta sviluppando Motorola vi rimandiamo all'articolo in cui abbiamo parlato delle loro probabili specifiche tecniche.