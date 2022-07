Motorola anticipa il Prime Day: ecco quali smartphone saranno in offerta

Motorola edge 30 : lo smartphone offre un sistema di fotocamere da 50MP, un display OLED FHD+ da 6,5" a 144Hz ultra-liscio, il suono Dolby Atmos multidimensionale e l'efficienza energetica del processore Snapdragon 778G+ 5G, il tutto in soli 6,79 millimetri di spessore. Lo smartphone, già recensito da noi , sarà proposto a 349,90 € .

Al Prime Day 2022 parteciperà anche Motorola : sul nuovo store Amazon dell'azienda saranno infatti pubblicate offerte molto interessanti a partire proprio dalla mezzanotte del 12 luglio e dedicate esclusivamente agli utenti con abbonamento Amazon Prime . Saranno proposti in sconto sia smartphone top di gamma (come la serie edge 30 ), che smartphone medio gamma della famiglia moto g e moto e .

Il Prime Day di Amazon si avvicina: in Italia, le offerte partiranno dalla mezzanotte di martedì 12 luglio e continueranno fino alle 23:59 di mercoledì 13 luglio 2022 , anche se nei giorni precedenti al Prime Day il colosso dell'eCommerce ha comunque pubblicato diverse offerte e sconti su tantissimi prodotti.

Motorola edge 30 Pro : è stato il primo smartphone a essere dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1, che supporta le più sofisticate tecnologie 5G, AI, gaming, fotocamera, Wi-Fi e Bluetooth. Completano la dotazione hardware, un display da 6,7" Max Vision OLED con refresh rate da 144 Hz, doppio altoparlante stereo con supporto a Dolby Atmos e un comparto fotografico avanzato, in cui spicca una fotocamera selfie da 60MP ad altissima risoluzione con tecnologia Quad-Pixel. Lo smartphone top di gamma della famiglia edge ( qui trovate la nostra recensione ) sarà proposto in promozione a 599,90 €.

Motorola edge 20: display OLED ultra-brillante e ultra-fluido da 144 Hz, un potente processore Qualcomm Snapdragon e la velocità dell'ultima generazione 5G garantiscono sempre il massimo delle performance. A completare il tutto, un sistema di fotocamere da 108 MP e Super Zoom 30x. Lo smartphone ( qui la nostra recensione ) sarà in promozione nella configurazione 8/256GB a 399,90 €.

Motorola moto g 42: display OLED da 6,4", due altoparlanti stereo con l'audio spaziale Dolby Atmos, un sistema con tripla fotocamera – la principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel – sono i punti di forza di questo smartphone della famiglia moto g , annunciato il mese scorso e ora in promozione a 199,90 € .

Motorola moto g71 5G: il display OLED è da 6.4" FHD+ e la piattaforma mobile Snapdragon 695 con efficienza migliorata offre velocità 5G e prestazioni fluide. Lo smartphone è in vendita in Italia da aprile e sarà disponibile in promozione a 249,90 €.