Motorola fedele alle sue radici: ecco il nuovo Razr

Nel mercato smartphone, e in particolare in quello dei dispositivi pieghevoli, sappiamo che Samsung guida a livello globale. Ma oltre all'azienda sudcoreana troviamo Motorola, che con una certa costanza dal 2020 propone dei modelli pieghevoli.

Gli smartphone pieghevoli di casa Motorola sono tutti arrivati nell'ambito della serie Razr. Per quest'anno è in fase di sviluppo un nuovo dispositivo, che possiamo vedere per la prima volta attraverso le immagini in galleria. Il nuovo Razr pieghevole sembra proporre un design rinnovato in modo rilevante rispetto al predecessore: il look è più squadrato, con una linea simile al Z Flip 3 di Samsung.

Il comparto fotografico sarà notevolmente migliorato rispetto al passato: il sensore principale scatterà a 50 megapixel con f/1.8, e ci saranno anche un grandangolo e un sensore macro da 13 megapixel. Anteriormente ci sarà una fotocamera da 32 megapixel.

Il display avrà una risoluzione full HD+, mentre sotto il cofano potremmo trovare Snapdragon 8 Gen 1 su una variante e addirittura lo Snapdragon 8 Gen 1+ su una seconda. Le colorazioni dovrebbero corrispondere a Quartz Black e Tranquil Blue, mentre per il prezzo ci aspettiamo cifre importanti come visto per i modelli precedenti.