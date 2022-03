Motorola Moto G52 messo a nudo da @evleaks

Si torna a parlare di Motorola e dei suoi piani futuri per il mercato smartphone. Dopo aver avuto un'anteprima di cosa aspettarsi per i suoi prossimi top di gamma, andiamo a vedere come sarà moto G52.

Il moto G52 sarà un modello di gamma medio-alta. Grazie al noto leaker Evan Blass abbiamo modo di vedere il suo look completo: anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera frontale. La diagonale del display sarà da 6,55", la risoluzione corrispondente a full HD+ e il refresh rate arriverà fino a 90 Hz. Il processore sarà uno Snapdragon 680 accoppiato a 4 / 6 GB di RAM con 128 / 256 GB di storage interno.