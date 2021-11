Motorola Moto G31: rendering mostrano uno smartphone con schermo OLED e fotocamera da 50 MP

L'immagine in questione, che trovate nella galleria qui sotto, mostra il Moto G31 in due opzioni di colore : uno nero e uno blu. Il modello avrà tre fotocamere posteriori , un foro posto al centro della parte superiore dello schermo per ospitare la fotocamera frontale e tre pulsanti laterali , probabilmente adibiti rispettivamente all'attivazione di Google Assistant, al controllo del volume e all'accensione.

La gamma di smartphone della fascia media di Motorola in futuro si arricchirà di un nuovo modello, successore del già noto Moto G30 , che per l'appunto sarà indicato con il nome di Moto G31 .

I dettagli tecnici finora appresi dai leak sono i seguenti:

Fotocamera principale da 50 MP

Display OLED FHD+ da 6,4"

Scanner impronte digitali sul retro, incorporato nel logo Motorola

Chipset Snapdragon 662

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10 W

Android 11

In merito al sistema operativo, l''aggiornamento ad Android 12 dovrebbe essere distribuito tramite OTA quando verrà lanciato nei prossimi mesi. Inoltre, il numero di modello dovrebbe essere il XT2173-2.

Lo smartphone dovrebbe inoltre avere un jack audio da 3,5 mm, che si trova nella parte superiore, mentre la porta USB Type-C, il microfono e la griglia dell'altoparlante sono posizionati nella parte inferiore.

Per maggiori informazioni sul dispositivo in sé e sui suoi prezzi dovremo attendere il periodo vicino al suo lancio, perciò rimanete sintonizzati per non perdere eventuali novità.