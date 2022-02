Motorola Moto G22: spuntano le prime foto e le specifiche complete dello smartphone

Già in precedenza vi avevamo parlato del nuovo medio gamma della famiglia Motorola , il Moto G22, e ora sono state rintracciate le sue prime immagini e anche la scheda contenente le specifiche tecniche.

Caratteristiche Tecniche - Moto G22

Il lancio del Moto G22 sarebbe previsto in tutto il mondo entro la fine di questo mese, e sarà venduto anche da Lenovo come K15+. Per quanto riguarda il prezzo dovrebbe ammontare a circa 200€ e le colorazioni che saranno disponibili saranno probabilmente quattro.