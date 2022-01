Motorola Moto G Stylus (2022): leak svela specifiche tecniche del nuovo smartphone

Tra i vari dispositivi che Motorola ha in serbo per questo nuovo anno c'è il Motorola Moto G Stylus (2022) , del quale sono state reperite nuove informazioni che vanno a costituire la sua scheda tecnica.

Caratteristiche Tecniche - Motorola Moto G Stylus (2022)

Questo sarà l' unico major update che riceverà, mentre gli aggiornamenti di sicurezza sono garantiti come bimestrali per i primi due anni dal lancio.

Lo smartphone non presenterà il testo dedicato a Google Assistant, il chip NFC e il supporto Dual SIM. Per quanto riguarda il sistema operativo, come già specificato nella scheda, arriverà sul mercato con Android 11 , e in un secondo momento accoglierà Android 12 .

Uscita e prezzo

Al momento non sono note informazione circa il periodo di lancio e i prezzi. Lo staff di XDA Developers ritiene in ogni caso che è possibile aspettarsi l'arrivo dello smartphone anche in America e in Europa, anche se di conferma per ora non si può parlare.