Motorola moto G 5G (2022) non tradisce la sua storia: specifiche e design trapelati

Negli ultimi anni abbiamo visto Motorola spingersi anche nella fascia alta del mercato smartphone, lanciando anche dei modelli top di gamma molto interessanti. Tuttavia la casa alata non tradisce la gamma media, quella che l'ha riportata al vertice nel mercato smartphone.

Nelle ultime il buon OnLeaks ci ha fornito un corposo leak di moto G 5G (2022), il prossimo dispositivo di gamma media di casa Motorola. Le immagini in galleria mostrano un design abbastanza simile a quello che abbiamo visto per il suo predecessore: anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore, posteriormente vediamo un modulo fotografico rettangolare con tre sensori.