Motorola annuncia due nuovi mid-range: Moto G42 e Moto G62 5G

Motorola non ha alcuna intenzione di fermarsi. Da un lato propone gli ottimi smartphone della serie Edge ( qui la nostra recensione di Motorola Edge 30 in caso l'abbiate persa) e dall'altro continua a sfornare dispositivi della serie G ( qui trovate la recensione di Motorola G200), con Moto G82 5G e Moto G Stylus 5G 2022 . Ora l'azienda ha annunciato i nuovi Moto G42 e Moto G62 5G , scopriamoli insieme!

Moto G42

Caratteristiche tecniche

Display : OLED 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ 2400 x 1080 pixel.

: 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ 2400 x 1080 pixel. Processore : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM : probabilmente 4 GB

: probabilmente 4 GB Storage interno : probabilmente 128 GB

: probabilmente 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Profondità : 2 megapixel

: Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Audio : altoparlanti stereo Dolby Atmos

: altoparlanti stereo Dolby Atmos Colori: Atlantic Green e Metallic Rosé

Uscita e prezzo

Motorola non si è dilungata molto sulle caratteristiche tecniche, ma si sa che il nuovo telefono uscirà su "mercati selezionati in Europa, America Latina, Asia, India e Medio Oriente nelle prossime settimane" oltre al Brasile. Nessuna informazione anche per i prezzi, ma possiamo ipotizzare un costo intorno ai 200 euro, il che, considerando il pannello OLED e gli altoparlanti stereo, potrebbero renderlo uno dei migliori prodotti per rapporto qualità prezzo in circolazione.