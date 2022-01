Motorola lancia moto g31 in Italia a 239 euro: la gamma media è sempre più agguerrita

A pochi mesi dal lancio ufficiale in India, Motorola amplia i suoi medio gamma in Italia con il nuovo moto g31. La casa alata ha appena annunciato il lancio di moto g31 per il mercato italiano.

Il nuovo moto g31 è un medio gamma che predilige l'autonomia, con la batteria da 5.000 mAh, ed è dotato di un display OLED da 6,4" a risoluzione full HD+. Trovate la scheda tecnica a questo indirizzo. Il dispositivo arriva in Italia con Android 11, Motorola non ha riferito quando prevede di rilasciare il major update ad Android 12.