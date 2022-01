200 megapixel per il nuovo top smartphone Motorola all'orizzonte

Motorola è stato il primo produttore a lanciare uno smartphone col nuovo Snapdragon 8 Gen 1, stiamo parlando del Motorola Edge X30. Tuttavia, sembra che la società di proprietà di Lenovo abbia intenzione di affiancarlo a un nuovo top di gamma, infatti nuovi leaks parlano di un dispositivo con nome in codice "Frontier" in lavorazione, come scoperto dal blog TechnikNews.

Le presunte specifiche di questo nuovo device sono chiaramente al vertice, infatti dovrebbe avere un chipset dal nome in codice SM8475 che potrebbe essere la variante "Plus" dello Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a 8 GB/12 GB di RAM e 128 GB/256 GB di ROM, un display OLED curvo con frequenza di aggiornamento a 144 hz, supporto per la ricarica rapida e il nuovo sensore fotografico da 200 MP HP1 di Samsung, che sarà affiancato da un sensore ultra grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo IMX664 da 12 MP.Sul fronte ricarica, pare che "Motorola Frontier" offra velocità di ricarica incredibilmente elevate: fino a 125 W via cavo e 50 W wireless. Altri dettagli come la capacità della batteria e la versione del software rimangono ad ora sconosciuti.

È improbabile che Motorola Frontier venga lanciato a breve. In ogni caso, ci aspettiamo di saperne di più sullo smartphone nelle prossime settimane/mesi che precedono il suo lancio effettivo.