Motorola fissa un evento per l'8 settembre: nuovi Edge in arrivo?

Motorola si conferma presente nel settore di mercato degli smartphone , soprattutto per quanto riguarda i medio-gamma Android , anche se è al lavoro per lanciare i suoi nuovi top di gamma.

Come potete vedere dal video teaser proprio qui sopra, Motorola ha fissato un evento per il prossimo 8 settembre. Nella descrizione capiamo chiaramente che ci si riferisce a nuovi dispositivi della serie Edge.

È necessario però capire se si tratterà di un lancio internazionale dei modelli che abbiamo già visto in Asia, come Edge 30 Fusion e Edge 30 Ultra o del modello statunitense di Edge 2022, oppure di modelli che ancora non abbiamo visto in nessun mercato.

I rumor più aggiornati indicano che potrebbe trattarsi del lancio europeo di Edge 30 Fusion e Edge 30 Ultra come rispettivamente Moto S30 Pro e Moto X30 Pro. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più a monte del lancio.