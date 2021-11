Motorola Edge S30: un nuovo top di gamma con display fluidissimo

Motorola sembra essere in intensa attività nell'ultimo periodo nel settore di mercato degli smartphone, in particolare per la fascia media e per quella alta del mercato.

Nelle ultime ore il noto leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso degli interessanti dettagli sul prossimo Moto Edge S30. Questo dispositivo è atteso prossimamente nel mercato cinese con un display LCD da 6,78" e refresh rate a 144 Hz, mentre sotto il cofano dovrebbe presentare il processore Snapdragon 888+.