Motorola Edge 30 Ultra ufficiale: il top con la fotocamera da 200 megapixel che non teme confronti

Motorola svela la sua nuova line-up di smartphone Android, composta da tre dispositivi piuttosto interessanti. A guidare la carica c'è lui, Motorola Edge 30 Pro , un top di gamma che praticamente non teme confronti. Scopriamolo insieme!

Motorola Edge 30 Ultra Caratteristiche Tecniche

Motorola Edge 30 Ultra è a tutti gli effetti un cameraphone. Lo si capisce dal terzetto di fotocamere posteriori, guidato da un sensore record da 200 megapixel con OIS coadiuvato da un ultrawide e da uno zoom 2x, e anche dalla fotocamera frontale da ben 60 megapixel. Il sensore da 200 megapixel, a detta di Motorola, è progettato per catturare più luce combinando 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm.

Sotto il cofano Edge 30 Ultra non è da meno. Troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria interna. La batteria da 4.610 mAh supporta la ricarica addirittura a 125W, e questo ci porta anche a parlare della confezione, che include l'alimentatore TurboPower da 125W e in alcuni paesi anche cuffie, case e pellicola protettiva. Niente male, visto cosa succede in altri lidi. Sulla carta Motorola promette un giorno di autonomia con 7 minuti di ricarica. Una vera scheggia!