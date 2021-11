Motorola Edge 30 Ultra: il flagship che stavamo aspettando?

Anteriormente ci sarà una fotocamera da ben 60 megapixel, mentre dietro troveremo un sensore principale da 50 megapixel OV50A, un grandangolo da 50 megapixel Samsung JN1 e un sensore di profondità da 2 megapixel OV02B1B. Ci sarà anche lo stabilizzatore ottico dell'immagine per la fotocamera posteriore.

La batteria avrà una capacità pari a 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida con output da 68W. Non ci sarà il supporto alla ricarica wireless diretta e inversa, così come non ci sarà il jack per le cuffie.

Ci sarà invece un pulsante dedicato all'attivazione di Google Assistant e la certificazione IP52. Sul fronte connettività troveremo il supporto WLAN 6, Sub-6 5G e Bluetooth 5.2.

La presentazione di Motorola Edge 30 Ultra dovrebbe tenersi il mese prossimo, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Possiamo dunque aspettarci un lancio globale entro fine anno o al massimo per le prime settimane del 2022. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto.