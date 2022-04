Motorola edge 30 è lo smartphone 5G più sottile al mondo, e scatta gran belle foto

Caratteristiche tecniche Motorola edge 30

: 6.5" pOLED Max Vision Display, FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 10-bit, HDR10+, spazio colore DCI-P3, 144Hz refresh rate CPU : Qualcomm Snapdragon 778+ 5G

:8 GB Memoria interna : 128 GB non espandibile

: 128 GB non espandibile Fotocamere posteriori : Principale : 50MP (f/1.8, 1.0μm) | Quad Pixel Technology for 2.0μm | 1/1.5"" optical format, Omni-directional PDAF | Optical Image Stabilization Grandangolo : 50MP (f/2.2, 0.64μm) | Quad Pixel Technology for 1.28μm, Ultra-wide angle | 114° FOV | Macro Vision Depth : 2MP (f/2.4, 1.75μm)

: 4.020 mAh con ricarica TurboPower da 33W Connettività : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 5G sub6GHz, NFC, GPS

: Dual stereo speakers con Dolby Atmos Altro: Dual Sim (2 Nano, 5G+5G), certificazione IP52

:159,38 x 74,236 x 6,79mm Peso : 155 g

: 155 g OS: Android 12

Sotto la scocca, spessa solo 6,79 millimetri, troviamo un chip Snapdragon 778+ 5G, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB GB di memoria interna. Il display è un pannello AMOLED da 6,5" FHD+ HDR10+ con refresh rate fino a 144 Hz, e sul retro troviamo tre fotocamere, ospitate da un camera bump che spicca rispetto al corpo tanto sottile.

Proprio alle fotocamere è stata posta grande attenzione, al punto che le tre fotocamere posteriori sono le stesse del fratello maggiore edge 30 Pro: tra queste spicca ovviamente il sensore principale, da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica (OIS), apertura f/1.8 e tecnologia All-Pixel Focus che, come suggerisce il nome, favorisce la messa a fuoco impiegando tutti i pixel a disposizione.

Completano il quadro uno speaker stereo con supporto Dolby Atmos, certificazione IP52 per la resistenza ad acqua e polvere, Wi-Fi 6E e una capiente batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida a TurboPower 33W. Di seguito vediamo in dettaglio le specifihe tecniche.

Dulcis in fundo, il sistema operativo è Android 12 quasi stock come da tradizione Motorola, con 2 major update garantiti e l'immancabile supporto alla tecnologia ready for, per castare i propri contenuti su PC e TV.