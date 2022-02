Motorola Edge 30 Pro supporterà anche la stilo

In attesa dell'evento fissato per il 24 febbraio, dove probabilmente verrà annunciato ufficialmente, emergono ulteriori dettagli sull'Edge 30 Pro, il prossimo top di gamma di Motorola.

Il noto leaker Evan Blass, infatti, ha condiviso foto in alta qualità del dispositivo. Nel dettaglio, si osserva nitidamente la custodia con stand posteriore in grado di sostenere lo smartphone. Nelle foto, si nota anche la presenza di una stilo col logo di Motorola. La stilo si dovrebbe collegare via Bluetooth e dovrebbe offrire funzionalità aggiuntive come l'apertura automatica di un'app quando viene accesa.