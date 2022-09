Motorola Edge 30 Neo ufficiale: il primo in partnership con Pantone!

Nella nuova line-up di Motorola, oltre al super top Motorola Edge 30 Ultra , c'è anche lui, Motorola Edge 30 Neo , un ambizioso medio gamma che si distingue per essere il primo di una collaborazione a lungo termine fra Motorola e Pantone, il riferimento mondiale per brand e designer che detta le tendenze nella scelta dei colori.

Motorola Edge 30 Neo - Caratteristiche tecniche

Vista la collaborazione con Pantone, proprio i colori del retro sono fra le peculiarità di questo modello. Non poteva mancare la variante con il colore Pantone dell'anno 2022, Very Peri, che si rifletterà anche nell'interfaccia utente grazie a personalizzazioni realizzate ad-hoc. Tra gli altri colori ci sono anche Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace. Ogni dispositivo presenta un sottile inserto di chip Pantone sul retro. Tra le altre particolarità estetiche segnaliamo anche una banda LED che avvolge l'alloggiamento della fotocamera che è possibile far illuminare con colori diversi a seconda della tipologia di notifica ricevuta. A livello di dimensioni è ben più compatto dell'Ultra. Il display è da 6,28" OLED a 120 Hz, e si difende comunque anche a livello di fotocamere e di hardware.