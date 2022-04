Motorola Edge 30 e Moto G 5G (2022) stanno per arrivare: ecco le immagini ufficiali!

Motorola è sempre presente nei nostri consigli di acquisto per i migliori smartphone Android , sia con proposte economiche che per la fascia alta grazie all'ultimo Motorola Edge 30 Pro (di cui potete vedere la recensione qui sotto in caso ve la siate persa). Ora l'azienda sta per presentare due nuovi prodotti, il Moto G 5G (2022) , ultimo erede di una serie fortunata, e l'Edge 30 . Scopriamo insieme le foto ufficiali trapelate!

Motorola Moto G 5G (2022)

Motorola Edge 30

Con il lancio previsto per la fine del mese, il Motorola Edge 30 (nome in codice Dubai, in immagine di apertura) è il fratello minore del già nominato Edge 30 Pro, ma non nasconde le sue ambizioni come si può evincere dalla scheda tecnica: