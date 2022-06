Questo è Motorola Edge 30 Lite: vi piace?

Ma non è certo finita qui . Per quanto riguarda la serie Edge , è previsto l'arrivo del successore del Motorola Edge 20 Lite dell'anno scorso, Edge 30 Lite , vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Motorola Edge 30 Lite: caratteristiche tecniche

Ancora non si sa nulla su prezzi e disponibilità , ma dovrebbe essere presentato a breve. Ma Motorola non ha certo finito con le sorprese.

Quella che vedete in apertura è la prima immagine di Motorola Edge 30 Lite , nome in codice Miami, trapelata grazie a Evan Blass . Il dispositivo migliora un po' tutte le specifiche dell'anno scorso, a parte lo schermo , che diventa più piccolo:

Altri smartphone Motorola in arrivo

Come anticipato nel nostro articolo sugli smartphone in arrivo nella seconda parte del 2022, la casa alata ha in serbo una serie di dispositivi in arrivo. Uno su tutti, l'ormai mitico Motorola Frontier (il cui nome sarà probabilmente Edge 30 Ultra da noi e Edge 30X Pro in Cina), dotato di fotocamera da 200 MP di Samsung ISOCELL HP1. Motorola ha già anticipato che il dispositivo verrà presentato a luglio e le sue specifiche ipotizzate sono: