Motorola Edge 30 Fusion ufficiale: un medio/top di gamma che potrebbe avere il suo perché

Motorola Edge 30 Fusion - Caratteristiche tecniche

Esattamente a metà nella nuova line-up Motorola, il Fusion vanta un look a metà fra il retrò e il moderno. Sulla parte posteriore vetro opaco anti-impronta, davanti invece schermo "borderless" con fotocamera frontale nel foro centrale. Il telaio è in alluminio sabbiato lucido con inserto in vetro 3D. Ritroviamo anche qui la ricarica rapida a 68W (10 minuti di ricarica per un giorno di autonomia), un più che discreto comparto fotografico guidato da un sensore da 50 megapixel con OIS e tutta la connettività che ci si aspetterebbe da uno smartphone del 2022. Sotto il cofano troviamo lo Snapdragon 888+, non il più recente ma comunque più che prestante, accompagnato, nel modello base disponibile anche su Amazon, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non manca lo slot dual SIM. Ricca la confezione (come nel caso dell'Ultra), che vi accoglie con alimentatore da 68W, cavo e cover per proteggere lo smartphone.