Motorola Edge 30 Fusion ed Edge 30 Ultra ufficiali!

Dopo l'annullamento a causa delle tensioni tra Taiwan e Cina, oggi è stato il giorno del lancio dei nuovi smartphone Motorola, Razr 2022 e Edge X30 Pro (o Edge 30 Ultra, nome in codice Frontier, da noi). Proprio prima dell'evento, il leaker @rquandt aveva diffuso i render di Motorola Edge X30 Pro e di un nuovo smartphone che non era ancora stato nominato, Edge S30 Pro (in Cina)/Edge Fusion (per il nostro mercato), ma ora sono stati tutti annunciati insieme al nuovo pieghevole della casa alata. Andiamo a scoprire i due smartphone.

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra (noto nei leak con il nome in codice Frontier)/Edge X30 Pro in Cina è uno dei dispositivi più attesi e chiacchierati dell'anno. Lo smartphone è il primo dotato di fotocamera da 200 MP (sensore ISOCELL HP1 di Samsung) e la casa alata ne ha decantato le caratteristiche in diverse occasioni, tra cui un'immagine diffusa poco tempo fa.

Caratteristiche Tecniche Le caratteristiche del nuovo dispositivo sono: Schermo : OLED da 6,67 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ 144 Hz curvo a 53°, gamma di colori DCI-P3, HDR10+, gamma di colori 100% DCI-P3, luminosità fino a 1250 nit, attenuazione CC, frequenza di campionamento del tocco istantaneo di 1500 Hz

: OLED da 6,67 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ 144 Hz curvo a 53°, gamma di colori DCI-P3, HDR10+, gamma di colori 100% DCI-P3, luminosità fino a 1250 nit, attenuazione CC, frequenza di campionamento del tocco istantaneo di 1500 Hz SoC : Snapdragon 8+ Gen 1 fino a 3,2GHz 4nm

: Snapdragon 8+ Gen 1 fino a 3,2GHz 4nm GPU: Adreno 730

Adreno 730 RAM : 8/12 LPDDR5

: 8/12 LPDDR5 Archiviazione : 128/256/512 UFS 3.1

: 128/256/512 UFS 3.1 Fotocamere posteriori : Principale : 200MP sensore Samsung ISOCELL HP1 da 1/1.22", apertura f/1.95, OIS Ultra-grandangolare : da 117º da 50 MP, macro da 2,5 cm, apertura f/2.2 Teleobiettivo : 2x da 12 MP con sensore Sony IMX663 , apertura f/1.6, 8K 30fps, video 4K HDR+ Flash LED

: Fotocamera anteriore: 60 MP con sensore Ov60a

60 MP con sensore Ov60a Batteria :4610 mAh (tipica) 4450 mAh (minima) con ricarica rapida cablata da 125 W, ricarica wireless da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W

:4610 mAh (tipica) 4450 mAh (minima) con ricarica rapida cablata da 125 W, ricarica wireless da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W Connettività : 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E, MU-MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, QZSS(L1+L5), 2 x USB Type-C, NFC

: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E, MU-MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, QZSS(L1+L5), 2 x USB Type-C, NFC Audio : altoparlanti stereo, Dolby Atmos, array di tre microfoni

: altoparlanti stereo, Dolby Atmos, array di tre microfoni Altro: Dual Sim (nano+nano), Sensore di impronte digitali in-display

Dual Sim (nano+nano), Sensore di impronte digitali in-display Dimensioni :161,7×73,5×8,39 mm

:161,7×73,5×8,39 mm Peso: 198,5 g

198,5 g OS: Android 12 con MyUI 4.0

Prezzi e disponibilità Motorola Edge 30 Ultra (X30 Pro) è disponibile nei colori Ink Black e Clear White e ha un prezzo di 3699 yuan (circa 531 euro) per la versione 8 GB + 128 GB, 4199 yuan (circa 600 euro) per la versione 12 GB + 256 GB e 4499 yuan (circa 645) per il modello da 12 GB + 512 GB. C'è uno sconto di 200 yuan durante il primo giorno di vendita in Cina. Il modello globale dovrebbe essere annunciato più avanti, probabilmente nel giro di un paio di mesi.

Motorola Edge 30 Fusion

L'altro dispositivo è invece inedito, e avrà il nome di Motorola Edge S30 Pro per il mercato cinese e Motorola Edge Fusion per quello globale. Sulle sue caratteristiche non si sapeva molto fino a qualche giorno fa. Caratteristiche tecniche Schermo : OLED FHD+ a 10 bit da 6,55 pollici (2400×1080 pixel), HDR10+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, attenuazione CC

: OLED FHD+ a 10 bit da 6,55 pollici (2400×1080 pixel), HDR10+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, attenuazione CC SoC : Snapdragon 888 Plus Octa Core Snapdragon 5nm

: Snapdragon 888 Plus Octa Core Snapdragon 5nm GPU: Adreno 660

Adreno 660 RAM : 8/12 LPDDR5

: 8/12 LPDDR5 Archiviazione : 128/256/512 UFS 3.1

: 128/256/512 UFS 3.1 Fotocamere posteriori : Principale : 50 MP con sensore 1/1.55" OV50A Ultra-grandangolare : 13 MP opzione macro Sensore di profondità 2 MP flash LED

: Fotocamera anteriore: AF da 32 MP

AF da 32 MP Batteria : 4400 mAh con ricarica rapida da 68 W

: 4400 mAh con ricarica rapida da 68 W Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB di tipo C, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB di tipo C, NFC Audio : altoparlanti stereo, Dolby Atmos

: altoparlanti stereo, Dolby Atmos Altro: Dual Sim (nano+nano), Sensore di impronte digitali in-display, resistente agli schizzi (IP52)

Dual Sim (nano+nano), Sensore di impronte digitali in-display, resistente agli schizzi (IP52) Dimensioni :158,48×71,99×7,45 mm

:158,48×71,99×7,45 mm Peso: 172 g

172 g OS: Android 12 con MyUI 4.0 Lo schermo presenta bordi curvi.