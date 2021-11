Motorola è pronta a lanciare Moto Edge X: Snapdragon 898 e display a 144Hz

Motorola è pronta a lanciare il suo smartphone top di gamma: a poche settimane dall'arrivo di Moto Edge 20, l'azienda ha annunciato Moto Edge X con un'immagine sul social cinese Weibo, anche se questa poco ci dice sul dispositivo.

L'immagine in questione infatti mostra semplicemente una lettera X, rimando al nome Edge X confermato ufficialmente in seguito. Lo smartphone dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno almeno in Cina, ma è lecito pensare che il rilascio possa essere rimandato anche al prossimo anno.