Motorola cancella il lancio del nuovo Razr e di X30 Pro all'ultimo minuto

Brutte notizie in vista per chi non vedeva l'ora di mettere le mani sui nuovi smartphone Motorola: l'azienda, che avrebbe dovuto presentare il nuovo Razr 2022 e X30 Pro proprio oggi in Cina, si è vista costretta ad annullare l'evento per motivazioni non ancora chiare. Inoltre, al momento non è nota una nuova data di presentazione per i dispositivi.

La conferma della cancellazione dell'evento di presentazione è avvenuta tramite l'account Weibo del general manager di Motorola e Lenovo, Chen Jin, che ha dichiarato (tradotto dal cinese): "Mi dispiace informarvi che il lancio dei nuovi prodotti Moto previsto per le 7:30 di stasera è stato annullato per qualche motivo. Siamo profondamente dispiaciuti per questo e vi ringraziamo per il vostro supporto entusiasta per i nuovi prodotti Moto. Per informazioni sui nuovi prodotti, potete continuare a seguire la piattaforma informativa ufficiale di Moto".

Come potete vedere, non è specificata la motivazione che ha portato a spostare l'evento a data da destinarsi. Ovviamente vi terremo aggiornati nel momento in cui l'azienda fisserà la data per un nuovo evento di presentazione.