Motorola batte tutti: moto edge X30 è ufficiale con Snapdragon 8 Gen 1

Dopo tutti i rumor dei giorni scorsi, Motorola ha soddisfatto le aspettative e ha presentato un nuovo smartphone top di gamma in tutto e per tutto. Parliamo di moto edge X30, il primo con il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm. Al suo fianco arriva moto edge S30, un dispositivo che spicca per la fotocamera di alto livello. Andiamo a vedere insieme le schede tecniche complete.

Motorola moto edge X30: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,7" (2.400×1.080 pixels) full HD+ OLED 144Hz, HDR10+, 10-bit colour, DCI-P3 colour space, up to 700 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5

: 6,7" (2.400×1.080 pixels) full HD+ OLED 144Hz, HDR10+, 10-bit colour, DCI-P3 colour space, up to 700 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Octa Core Snapdragon 8 Gen 1 4nm

: Octa Core Snapdragon 8 Gen 1 4nm GPU : Adreno next-gen

: Adreno next-gen RAM : 8GB LPDDR5

: 8GB LPDDR5 Storage interno : 128GB / 256GB UFS 3.1

: 128GB / 256GB UFS 3.1 Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.88 aperture, OV50A40 sensor, OIS Grandangolo : 50 megapixel 114°, f/2.2 aperture, S5KJN1SQ03, 2.5cm macro Profondità : 2 megapixel, f/2.4 aperture, OV02B1B

: Fotocamera anteriore : 60 megapixel, f/2.2 aperture, OV60A40 sensor, 4K video recording

: 60 megapixel, f/2.2 aperture, OV60A40 sensor, 4K video recording Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : USB Type-C Audio, Stereo speakers, Dolby Atmos

: USB Type-C Audio, Stereo speakers, Dolby Atmos Dimensioni : 163,56 × 75,95 × 8,49mm

: 163,56 × 75,95 × 8,49mm Peso : 194g

: 194g Certificazioni : Splash resistant (IP52)

: Splash resistant (IP52) Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida 68W TurboPower

Motorola moto edge S30: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,8" (2.400×1.080 pixels) full HD+ LCD 144Hz, HDR10+

: 6,8" (2.400×1.080 pixels) full HD+ LCD 144Hz, HDR10+ Processore : Octa Core Snapdragon 888 Plus 5nm

: Octa Core Snapdragon 888 Plus 5nm GPU : Adreno 660

: Adreno 660 RAM : 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5

: 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5 Storage interno : 128GB / 256GB UFS 3.1

: 128GB / 256GB UFS 3.1 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, f/1.9 aperture, Ultra pixel technology Grandangolo : 13 megapixel 120°, f/2.2 aperture, 2.5cm macro Profondità : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 16MP, f/2.2 aperture, Quad pixel technology

: 16MP, f/2.2 aperture, Quad pixel technology Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : USB Type-C Audio, Audio-Technica tuning

: USB Type-C Audio, Audio-Technica tuning Dimensioni : 168,07 × 75,53 × 8,89mm

: 168,07 × 75,53 × 8,89mm Peso : 202g

: 202g Certificazioni : Splash resistant (IP52)

: Splash resistant (IP52) Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida 33W TurboPower

Uscita e Prezzo

I nuovi gioielli di casa Motorola sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese al momento. Questi i prezzi di lancio:

moto edge X30 parte dall'equivalente di circa 450 euro (8+128 GB) e arriva all'equivalente di circa 510 euro (12+256 GB).

(8+128 GB) e arriva all'equivalente di (12+256 GB). moto edge S30 parte dall'equivalente di circa 280 euro (8+128 GB) e arriva all'equivalente di circa 360 euro (12+256 GB).

Non sappiamo quali siano i piani di Motorola per questi dispositivi in Europa. Ci aspettiamo che almeno uno dei due arrivi dalle nostre parti, a un prezzo probabilmente più alto di quelli appena visti.