Motorola alla ribalta: ufficiale il nuovo flagship Moto G200 5G, arrivano i nuovi "vecchi" Moto G

Motorola torna protagonista nel mercato smartphone e intende farlo con la sua arma più consolidata. La casa alata ha appena svelato una serie di dispositivi interessanti per il mercato italiano. Innanzitutto c'è un nuovo, quanto abbastanza inatteso, top di gamma. Il Moto G200 5G al quale sembra davvero non mancare nulla sulla carta, compreso un prezzo aggressivo per un dispositivo della sua caratura. Possiamo definirlo il Moto G dei flagship? Andiamo a vedere la sua scheda tecnica.

Moto g200 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,8" Max Vision, 144 Hz, FHD+ (1.080 x 2.460 pixel) | 396ppi, 20:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 89%

: 6,8" Max Vision, 144 Hz, FHD+ (1.080 x 2.460 pixel) | 396ppi, 20:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 89% Processore : Qualcomm Snapdragon 888+

: Qualcomm Snapdragon 888+ GPU : Adreno 660

: Adreno 660 RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel (f/1.9, 2.1μm) | Ultra Pixel Grandangolo : 13 megapixel (f/2.2, 1.12μm) | 120° | Macro Vision | minimum 3cm focus distance Profondità : 2 megapixel (f/2.4, 1.75um)

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel (f/2.2, 1.0um) | Quad Pixel technology

: 16 megapixel (f/2.2, 1.0um) | Quad Pixel technology Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz | 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 3.1)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz | 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 3.1) Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 168,07 x 75,53 x 8,89 mm

: 168,07 x 75,53 x 8,89 mm Peso : 202 grammi

: 202 grammi Certificazione : IP52

: IP52 Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W Confezione: caricatore incluso

Oltre al nuovo top di gamma, Motorola ha lanciato una serie di nuovi modelli per la famiglia Moto G, che forse non è mai stata così affollata. Andiamo a vederli insieme.

Moto g71 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,4" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 409ppi, 20:9 , OLED | 60Hz refresh rate, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 88.8%

: 6,4" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 409ppi, 20:9 , OLED | 60Hz refresh rate, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 88.8% Processore : Qualcomm Snapdragon 695 2.2GHz octa-core Kryo 560

: Qualcomm Snapdragon 695 2.2GHz octa-core Kryo 560 GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 6 GB

: 6 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (f/1.8, 1.28um) | Quad Pixel technology | PDAF Grandangolo : 8 megapixel (f/2.2, 1.12um) | depth | 118° Macro : 2 megapixel (f/2.4, 1.75um)

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel (f/2.2, 1.0um)

: 16 megapixel (f/2.2, 1.0um) Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0) Audio : speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie

: speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 161,19 x 73,87 x 8,49 mm

: 161,19 x 73,87 x 8,49 mm Peso : 179 grammi

: 179 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 30W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 30W Confezione: caricatore incluso

Moto g51 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,8" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 20:9 , LCD | 120Hz refresh rate

: 6,8" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 20:9 , LCD | 120Hz refresh rate Processore : Qualcomm Snapdragon 480 Pro

: Qualcomm Snapdragon 480 Pro RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 128 GB, espandibile con microSD

: 128 GB, espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (f/1.8, 0.64μm) | 1/2.76" optical format Grandangolo : 8 megapixel (f/2.2, 1.12um) | depth | 118° Macro : 2 megapixel (f/2.4, 1.75um)

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel (f/2.2, 1.12um)

: 13 megapixel (f/2.2, 1.12um) Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0) Audio : speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie

: speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 170,47 x 76,54 x 9,13 mm

: 170,47 x 76,54 x 9,13 mm Peso : 208 grammi

: 208 grammi Certificazione : IP52

: IP52 Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W Confezione: caricatore incluso

Moto g41: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,4" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 409ppi, 20:9 , OLED | 60Hz refresh rate, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 88.8%

: 6,4" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 409ppi, 20:9 , OLED | 60Hz refresh rate, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 88.8% Processore : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Arm Mali-G52 MC2

: Arm Mali-G52 MC2 RAM : 4 / 6 GB

: 4 / 6 GB Storage interno : 128 GB, espandibile con microSD

: 128 GB, espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel (f/1.7, 1.6um) | Quad Pixel technology | Optical image stabilization Grandangolo : 8 megapixel (f/2.2, 1.12um) | depth | 118° Macro : 2 megapixel (f/2.4, 1.75um)

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel (f/2.2, 1.12um)

: 13 megapixel (f/2.2, 1.12um) Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0) Audio : speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie

: speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 161,89 x 73,87 x 8,3 mm

: 161,89 x 73,87 x 8,3 mm Peso : 178 grammi

: 178 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 30W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 30W Confezione: caricatore incluso

Moto g31: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,4" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 409ppi, 20:9 , OLED | 60Hz refresh rate, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 88.8%

: 6,4" Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 409ppi, 20:9 , OLED | 60Hz refresh rate, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 88.8% Processore : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Arm Mali-G52 MC2

: Arm Mali-G52 MC2 RAM : 4 / 6 GB

: 4 / 6 GB Storage interno : 128 GB, espandibile con microSD

: 128 GB, espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (f/1.8, 1.28um) | Quad Pixel technology | PDAF Grandangolo : 8 megapixel (f/2.2, 1.12um) | depth | 118° Macro : 2 megapixel (f/2.4, 1.75um)

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel (f/2.2, 1.12um)

: 13 megapixel (f/2.2, 1.12um) Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0) Audio : speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie

: speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 161,89 x 73,87 x 8,55 mm

: 161,89 x 73,87 x 8,55 mm Peso : 181 grammi

: 181 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W Confezione: caricatore incluso

Uscita e Prezzo

Di seguito elenchiamo disponibilità e prezzi ufficiali dei nuovi dispositivi di Motorola per il mercato italiano: