Moto G62 5G è pronto al lancio: altro che medio-gamma

Motorola conferma la sua propensione per il mercato smartphone focalizzato sui dispositivi di fascia media e medio-alta e sta per lanciare il nuovo Moto G62 5G.

Canale Telegram Offerte

Il rivenditore australiano Mobileciti ha infatti pubblicato Moto G62 5G tra i dispositivi che ha in vendita, lasciando trapelare le specifiche tecniche chiave:

Display : 6,5" 2.400 x 1.080 pixel, 120 Hz

: 6,5" 2.400 x 1.080 pixel, 120 Hz Processore : Snapdragon 480+ 5G

: Snapdragon 480+ 5G RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Terzo : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Reti : dual SIM

: dual SIM Connettività : 5G, LTE, Bluetooth 5.1

: 5G, LTE, Bluetooth 5.1 Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Dimensioni : 161,83 x 73,96 x 8,59 mm

: 161,83 x 73,96 x 8,59 mm Peso : 184 grammi

: 184 grammi Audio : Dolby Atmos

: Dolby Atmos Porte: USB Type-C

Il dispositivo appare disponibile nel mercato australiano al prezzo di 338 dollari (circa 300€), nella colorazione Frosted Blue. Non sappiamo se e quando è previsto il suo arrivo in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena Motorola lo svelerà ufficialmente.