Moto G32 in rosso e nero lascia ben poco all'immaginazione

CompareDial, in collaborazione con OnLeaks, ha rivelato immagini ufficiali del nuovo smartphone di Motorola: il Moto G32. Queste foto, oltre a rivelare il design del dispositivo Android, svela i due colori in cui sarà disponibile: rosso e nero (il Moto G31, invece, fu disponibile in grigio e blu). A proposito di colori, tempo fa fu rivelato che il cellulare sarebbe stato disponibile anche nelle tonalità Silver e Grey: a riguardo non si sa se questa indiscrezione troverà riscontro nella realtà oppure no.