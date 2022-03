Moto G22 ufficiale a 170 euro: l'anti Xiaomi?

Confermate dunque le specifiche tecniche trapelate ieri: lo smartphone monta un display OLED da 6,53 pollici e con refresh rate a 90 Hz, sistema quad camera da 50 MP (mentre la fotocamera frontale è posta in un foro nel display) e batteria a lunga durata da 5000 mAh. Per il processore, si parla di MediaTek Helio G37, in accoppiata a 4 GB di RAM.

Display : 6,53" OLED (1.600 x 720 pixel), refresh rate fino a 90 Hz

: 6,53" OLED (1.600 x 720 pixel), refresh rate fino a 90 Hz Processore : MediaTek Helio G37

: MediaTek Helio G37 GPU : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 64 GB

: 64 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 8 megapixel Profondità : 2 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, f/2.0

: 16 megapixel, f/2.0 Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 10W

: 5.000 mAh con ricarica a 10W Colorazioni: Cosmic Black, Pearl White e Iceberg Blu

Come detto, lo smartphone sarà proposto a 169,99€. Al momento non è nota la disponibilità, anche se sicuramente Moto G22 arriverà in Europa, visto che il dispositivo appare già sul sito tedesco di Motorola.