Moto G22 si prepara al debutto: trapelano le prime specifiche tecniche

Motorola è continuamente a lavoro nel mercato smartphone e, nonostante negli ultimi tempi ha spostato i suoi interessi anche verso i top di gamma, si mostra attiva anche nel settore dei medio-gamma con il nuovo moto G22 in fase di preparazione.

Il nuovo moto G22 è stato certificato presso diversi enti regolatori, negli Stati Uniti, in Thailandia e in Europa. Le certificazioni ci mostrano parte delle sue presunte specifiche tecniche. Il dispositivo sarà identificato dal codice modello XT2231-3, ma ci saranno altre varianti a livello nazionale in base ai mercati di commercializzazione. Ci sarà il supporto LTE e delle configurazioni di memoria corrispondenti a 4 + 64 GB e 4 + 128 GB.