Moto G Stylus 5G (2022): immagini e specifiche complete grazie a @evleaks

Motorola è particolarmente attiva ultimamente nel mercato smartphone e dopo aver lanciato moto G Stylus (2022) poche settimane fa è pronta a lanciare la sua versione 5G.

Quello che arriverà sul mercato come moto G Stylus 5G (2022) potete vederlo nelle immagini in galleria, condivise dal leaker Evan Blass, le quali ci mostrano in anteprima il look del dispositivo. Eccetto le colorazioni, non notiamo particolari differenze rispetto alla variante LTE.