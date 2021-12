Moto Edge X30: ultime immagini confermano la tripla fotocamera dello smartphone

Motorola lancerà domani 9 dicembre in Cina il suo nuovissimo Moto Edge X30 , il primo smartphone con un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e una fotocamera frontale sotto al display da 60 megapixel. Ad ore dall'ufficialità è stato rilasciato un ultimo teaser trailer che rivela il design della parte posteriore del dispositivo.

Oltre ai dettagli tecnici finora riportati, di seguito vi proponiamo il resto delle specifiche:

Display : 6,67" OLED a 10 bit FHD+, frequenza di aggiornamento a 144 Hz, HDR10+

: 6,67" OLED a 10 bit FHD+, frequenza di aggiornamento a 144 Hz, HDR10+ RAM : 16 GB

: 16 GB Memoria interna : 512 GB

: 512 GB Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 W

: 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 W Altro : sensore impronte digitali in-display

: sensore impronte digitali in-display Colori: White e Dark Blue

Altre informazioni sul comparto tecnico non sono state rivelate, ma non dovremo attendere molto visto la vicinissima presentazione. Motorola non ha ancora confermato i dettagli sulla disponibilità internazionale del dispositivo, ma sappiamo che giungerà nel resto del globo con il marchio Edge 30 Ultra.