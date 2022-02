Moto Edge 30 Pro senza più segreti, ecco i render finali

Come già annunciato, il lancio globale del Moto Edge 30 Pro è previsto entro questo mese. Il dispositivo è un rebranding del Moto X30 lanciato in Cina a Dicembre e come il fratello monta il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ora il sito 91mobiles ha scovato da fonti interne i rendering ufficiali del Moto Edge 30 Pro.

Come si può vedere, il design è identico al Moto Edge X30, il che conferma che si tratta effettivamente di un rebrand. Dovrebbe mantenere specifiche simili al modello cinese.