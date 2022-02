Moto Edge 30 Pro: il lancio globale dello smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 previsto per febbraio

Moto Edge 30 Pro sarà il prossimo smartphone top di gamma dell'azienda, e ora grazie a 91mobiles e al suo informatore Mukul Sharma abbiamo appreso che il suo lancio è previsto per il mese di febbraio, anche se una data ben precisa non è ancora nota.

Essendo molto simile al Moto X30 rilasciato in Cina, si ritiene che quello di nostro interessa sia lo stesso ma con un nome differente. Per merito di leak e render delle scorse settimane il moto Edge 30 Pro non è del tutto sconosciuto, ma in ogni caso qui sotto vi riportiamo le specifiche finora rinvenute.