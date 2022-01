Moto Edge 30 Pro: il design completo del nuovo top di gamma

In questo nuovo anno Motorola sembra davvero intenzionata a puntare maggiormente sui dispositivi top di gamma, rispetto a quanto non abbia fatto negli anni scorsi. Dopo il lancio di moto g200 5G, vediamo come sarà moto Edge 30 Pro.

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono state diffuse dal leaker Sudhanshu, e mostrano il flagship Motorola anteriormente e posteriormente: davanti vediamo un display forato al centro per la fotocamera anteriore, dietro vediamo un modulo fotografico rettangolare con tre sensori e il flash LED.