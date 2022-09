Moto e22 e Moto e22i ufficiali: My UX o Android Go?

Motorola sembra intenzionata ad agguantare lo scettro di Xiaomi come produttore che lancia più smartphone sul mercato. Beh forse non esageriamo, ma certo è che negli ultimi mesi la casa alata ha proposto dispositivi di tutti i tipi, dal pieghevole Razr, al cameraphone Edge 30 Ultra per arrivare ai midrange Moto G42 e G62. Oggi però Motorola annuncia ufficialmente due proposte eleganti per aggredire la fascia entry level, Moto e22 (foto sopra) e Moto e22i, identici dal punto di vista dell'hardware (e non troppo diversi da Moto e32s) ma che differiscono per la versione di Android. Uno ha infatti l'interfaccia proprietaria My UX di Motorola, mentre l'altro arriva sul mercato con Android Go, una versione di Android poco esigente dal punto di vista delle risorse e perciò perfetta per dispositivi poco prestanti. Segui AndroidWorld su News

Moto e22 e Moto e22i: Caratteristiche tecniche

Moto e22

Schermo: 6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9, refresh rate a 90 Hz

6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9, refresh rate a 90 Hz CPU: MediaTek Helio G37 octa-core a 12 nm

MediaTek Helio G37 octa-core a 12 nm GPU: IMG PowerVR GE8320

IMG PowerVR GE8320 RAM: 4 GB

4 GB Memoria interna: 64 GB, espandibile con microSD fino a 512 GB

64 GB, espandibile con microSD fino a 512 GB Fotocamere posteriori Sensore principale : 16 MP, apertura f/2.2 Sensore di profondità : 2 MP, apertura f/2.4

Fotocamera frontale : 5 MP, apertura f/2.4

: 5 MP, apertura f/2.4 Sistema operativo : Android 12 con My UX (e22) / Android 12 (Go edition) (e22i)

: Android 12 con My UX (e22) / Android 12 (Go edition) (e22i) Connettività: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB-C, Jack audio da 3,5mm, Radio FM

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB-C, Jack audio da 3,5mm, Radio FM Audio : altoparlanti stereo con Dolby Atmos

: altoparlanti stereo con Dolby Atmos SIM: Dual SIM (nano + nano + microSD)

Dual SIM (nano + nano + microSD) Resistenza ai liquidi : design idrorepellente senza certificazione

: design idrorepellente senza certificazione Sensore d'impronte digitali : posto sul lato

: posto sul lato Dimensioni: 163,95 x 74,6 x 7,99 mm

163,95 x 74,6 x 7,99 mm Peso: 172 g

172 g Batteria: 4020 mAh con ricarica a 10 W Come si può vedere dalle specifiche, i due Moto e22 puntano tutto sul design elegante e alcune caratteristiche chiave come lo schermo a 90Hz e la presenza di audio Dolby Atmos per la prima volta nella serie Moto e. Per il resto, abbiamo sostanzialmente lo stesso hardware di Moto e32s, con lo schermo LCD HD+ da 6,5 ​​pollici a 90 Hz, il SoC MediaTek Helio G37 e la fotocamera principale da 16 MP. Come abbiamo anticipato in apertura, però, i due dispositivi si distinguono per l'interfaccia utente. Moto e22, dotato di My UX sopra Android 12, è dotato di Dual Capture, una funzione che consente di scattare foto o video contemporaneamente con la fotocamera anteriore e posteriore. Moto e22i invece, dotato di Android 12 in versione Go, promette un'esperienza più scattante, la funzione Time Lapse e (si spera) aggiornamenti più rapidi.

Moto e22i

Disponibilità e prezzi