La modalità segreta di Nothing Phone (1) e come abilitarla

A valle dell'annuncio ufficiale fatto pochi giorni fa, conosciamo in tutti i suoi dettagli l'atteso Nothing Phone (1), lo smarpthone lanciato sul mercato dall'azienda fondata da Carl Pei.

Dopo i pesanti problemi al display emersi dopo che le prime unità del dispositivo sono state spedite, sono emerse novità sulla possibilità di attivare una sorta di modalità segreta sullo smartphone.

La modalità segreta di Nothing Phone (1) consiste nella possibilità di sincronizzare l'attivazione dei LED posteriori con la musica in fase di riproduzione. La funzionalità si chiama tecnicamente Music Visualisation e grazie a Dylan Russel sappiamo come abilitarla:

Creare un contatto di nome "Abra". Accedere alle Impostazioni, e poi accedere a Glyph Interface, e infine alla voce Ringtones. Selezionare Aggiungere un contatto Selezionare una qualsiasi suoneria per Abra e salvare le impostazioni. Dovreste poter accedere a Music Visualisation, come mostrato dagli screenshot in galleria.

La nuova funzionalità, se attivata, dovrebbe quindi rendere possibile la sincronizzazione dei LED posteriori di Nothing Phone con la musica in riproduzione sullo smartphone.

Vi ricordiamo che il dispositivo sarà commercializzato in Italia al prezzo di lancio che parte da 499€, e che abbiamo già visto anche come prenotarlo con WindTre.

