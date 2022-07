La "modalità riparazione" di Samsung è quella di cui ogni telefono avrebbe bisogno

Non sono pochi infatti gli utenti che si pongono il problema della privacy e dell'accesso ai propri dati personali quando inviano lo smartphone presso il centro tecnico per le riparazioni. Con la nuova Repair Mode sarà possibile scegliere quali dati rendere inaccessibili durante un intervento presso il supporto tecnico .

Dopo aver visto come il gigante sudcoreano intende promuovere i suoi dispositivi con il programma di prova gratuita per 3 giorni in Corea del Sud, arrivano nuovi dettagli su una funzionalità introdotta per alcuni modelli Samsung. Questa riguarda da vicino la privacy e la sicurezza dei dati personali .

La nuova Repair Mode potrà essere abilitata attraverso le impostazioni di sistema degli smartphone Samsung. Una volta attivata il dispositivo si riavvierà, e successivamente nessuno dei dati personali reso inaccessibile potrà essere consultato. Per uscire dalla Repair Mode sarà necessaria l'autenticazione del possessore dello smartphone.

La novità che abbiamo appena visto è stata annunciata da Samsung esclusivamente per il mercato sudcoreano al momento. La feature arriva con un aggiornamento software per la serie Galaxy S21, mentre dovrebbe arrivare in futuro anche per altri modelli. La vorreste anche in Italia?