Chi vuole un mini top di gamma? La suggestiva idea del fondatore di Pebble

Nel lontano 2013 nel mondo degli smartwatch abbiamo assistito ad una svolta: il lancio del primo dispositivi indossabile di Pebble, un'azienda che ha raccolto molti successi a livello internazionale e che poi è tramontata prima del previsto. Il fondatore di Pebble ora potrebbe tornare alla ribalta con un'interessante progetto nel settore smartphone.

Eric Migicovsky, il fondatore della gloriosa Pebble, è ancora attivo nel settore tech e tramite il suo blog ufficiale ha espresso il suo apprezzamento per il fattore di forma di iPhone 13 mini, affermando che gli piacerebbe che anche nel mondo Android esistesse un prodotto simile. E siccome non vuole avere nulla a che fare con iOS ha deciso di realizzare un top di gamma Android "mini" con le sue sole forze.

In questo contesto Eric Migicovsky ha condiviso una sorta di lista desideri, la quale include tutte le caratteristiche che dovrebbe avere il top di gamma Android "mini" dei suoi sogni. Andiamo a vederle insieme:

Display da 6 pollici, dimensioni e design corrispondenti a iPhone 13 Mini

Ottime fotocamere

Sistema operativo Android

Processore Snapdragon 8

Supporto 5G

Fotocamera frontale integrata nel foro nel display

Almeno due fotocamere posteriori (normale e grandangolare)

8 GB di RAM

Storage interno da 128/256 GB

Autonomia di almeno 4 ore di schermo acceso

Bootloader sbloccabile

Oltre a queste specifiche, definite obbligatorie da Migicovsky, sono state condivise anche le specifiche che sarebbe bello avere:

Design abbastanza robusto da non necessitare di una custodia

Certificazione IP68

Sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione

Slider o pulsante fisico per gestire la modalità della suoneria

Ricarica wireless

Supporto eSIM

Migicovsky non ha indicato particolari dettagli sullo sviluppo e produzione di tale dispositivo, però ha riferito che per far partire il suo progetto richiede che almeno 50.000 utenti siano interessati all'acquisto. Pertanto si può compilare il form a questo indirizzo per manifestare il proprio interesse. Voi lo vorreste?