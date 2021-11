Migliori smartphone Android secondo AnTuTu: Qualcomm domina la classifica

La classifica dei top di gamma non si discosta molto da quella di settembre: primo posto ancora per Nubia Red Magic 6 , seguito dal gaming phone di ASUS, ovvero ROG Phone 5 , e da Realme GT . Una costante delle prime dieci posizioni riguarda però il SoC: Snapdragon 888 è utilizzato da tutti i dispositivi presenti in classifica e anche Samsung Galaxy S21 Ultra , al nono posto, utilizza il processore di Qualcomm.

Medio gamma

Per quanto riguarda invece gli smartphone medio gamma vediamo invece qualche novità: le prime posizioni, solitamente in mano a Huawei e Honor, vedono protagoniste Realme GT Master, Mi 11 Lite (anche in variante 5G) e Galaxy A52s. Anche in questo caso è Qualcomm a fare da pardona: il SoC più usato è lo Snapdragon 778G, eccezion fatta per Mi 11 Lite, che invece monta Snapdragon 780G. Degna di nota la presenza di Google Pixel 5 in ottava posizione.