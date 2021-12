Metà degli utenti Android vorrà un iPhone, anche voi?

Quello che ha appena condiviso l'analista Samik Chatterjee di JP Morgan non è assolutamente scontato. Secondo Chatterjee infatti la metà degli attuali utenti Android potrebbe volere un iPhone nel prossimo futuro. Questa stima arriva in merito all'uscita del prossimo iPhone , la prima variante SE che supporterà le reti 5G e che arriverà nella prima metà del 2022.

Da ormai un decennio nel mercato smartphone vediamo due attori principali : Google e Apple che offrono agli utenti in tutto il mondo rispettivamente le piattaforme Android e iOS . Da sempre si parla dei pro e contro di entrambe le piattaforme, alimentando schieramenti sempre più marcati.

Il nuovo iPhone SE (2022) potrebbe destare particolare appeal grazie al supporto delle reti 5G e al suo prezzo sensibilmente più basso rispetto agli standard Apple per gli iPhone, proprio come accaduto per la generazione precedente.

Chatterjee ha riferito che il nuovo iPhone SE (2022) potrebbe rappresentare l'oggetto del desiderio per circa 1,4 miliardi di utenti Android nel mondo. Secondo le ultime stime, gli utenti Android attuali nel mondo sono circa 2,5 miliardi. L'impatto del nuovo iPhone secondo Chatterjee sarebbe dunque molto consistente.

È del tutto lecito pensare che la stima dell'analista sia troppo ottimista. Una migrazione del genere da Android ad iOS non è realistica nell'ambito di un solo modello, e comunque dovrebbe essere preceduta da un calo graduale della quota Android. Negli ultimi anni si è invece verificato il contrario.