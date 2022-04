Mercato degli smartphone: in Cina Honor raggiunge per la prima volta la vetta!

Brusca frenata del mercato cinese di smartphone nel primo trimestre dell'anno, ma Honor non sente la crisi e ne approfitta per diventare il primo produttore in madrepatria. A riportarlo, il sito di analisi Canalys che ha appena pubblicato il rapporto sulle spedizioni di smartphone in Cina nel primo trimestre del 2022.

Secondo Canalys, le spedizioni di telefoni in Cina sono calate del 18% su base annua e del 13% su base trimestrale, con un totale di 75,6 milioni di unità. Secondo la società, il calo è una correzione tipica delle tendenze stagionali dovuto anche a un trimestre anomalo del 2021 e a un trend legato al COVID, ma chi ne ha approfittato è stata Honor.