Il mercato dei pieghevoli gode di ottima salute, e per il 2022 si prevede un'ulteriore crescita

Per quanto riguarda i singoli produttori, Samsung domina la categoria con i suoi Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 , ma nell'ultimo trimestre si è notato un brusco calo al 74% (da oltre il 90%) e Huawei ne ha sorprendentemente approfittato con il suo P50 Pocket , balzato in un trimestre al 20% .

Come anticipato in apertura, l'amministratore delegato di DSCC Ross Young, particolarmente attivo anche nelle sue anticipazioni su Twitter, prevede una crescita nelle spedizioni di pieghevoli e di pannelli di oltre il 100% (107% e 102% rispettivamente). Ovviamente a guidare il settore sarà sempre Samsung, per cui si prevede un abbassamento dei prezzi dei suoi nuovi prodotti, ma anche altri tre attori dovrebbero contribuire in maniera considerevole (senza dimenticare lo sviluppo del settore dei PC pieghevoli).