Meizu ufficialmente venduta ad una casa automobilistica

Dopo un passato da protagonista nel settore degli smartphone Android, sembra essere arrivata la svolta definitiva per Meizu. L'azienda cinese è stata appena venduta.

Meizu è stata acquisita da Geely, una casa automobilistica cinese. Si tratta dello stesso colosso che detiene la proprietà di altri marchi storici come Volvo, Lotus e Polestar. Non sono chiari i piani di Geely, ma possiamo aspettarci che Meizu e i suoi prodotti non scompariranno dal mercato, con Geely che potrebbe investire nel marchio Meizu.

Le risorse di Meizu potrebbero anche essere impiegate nello sviluppo dell'infotainment per le vetture di Geely. Staremo a vedere se i prossimi sviluppi riguarderanno soltanto il mercato cinese oppure se si faranno sentire anche dalle nostre parti.