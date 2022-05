Luca Argentero è il nuovo volto della campagna Xiaomi 12 Series

Il protagonista della nuova campagna di comunicazion di Xiaomi 12 Series è Luca Argentero, il noto attore ultimamente visto nelle serie TV Doc e Le fate ignoranti, di recente uscita su Disney+.

La scena dello spot vede come ambientazione la piazza in cui sorge il Duomo di Crema, che per l'occasione diviene un set cinematografico. Mentre si trova nel backstage di un film, Argentero inizia a osservare ciò che accade attorno a sé domandandosi come sarebbe se tutti potessero vivere in prima persona la magia del cinema.

Così, con il suo Xiaomi 12 Pro in mano, accende i riflettori su ogni momento speciale che il suo sguardo ha la capacità di catturare e, tra un "pausa" e un "azione" fa immergere il pubblico nella storia, ma da una prospettiva diversa.

Per l'occasione Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, ha affermato:

"Dopo aver collaborato con uno dei festival del cinema più importanti a livello internazionale e con un regista del calibro di Gabriele Muccino, con questa campagna andiamo ad aggiungere un tassello alla nostra strategia di comunicazione. Grazie alla voce e all'esperienza in prima persona dell'attore Luca Argentero, abbiamo voluto esaltare la straordinarietà della vita attraverso il racconto di carattere cinematografico, un racconto che chiunque può creare grazie a Xiaomi 12 Series".

La produzione nel suo lavoro creativo ha enfatizzato le principali caratteristiche tecniche dell'ultima famiglia di smartphone come l'Ultra Night Video e il Motion tracking Focus, conferendo alle immagini un gusto cinematografico vintage che evoca i fotogrammi dei film degli anni Cinquanta.