La lockscreen di Android potrebbe farsi affollata, tra app dedicate e pubblicità

La lockscreen degli smartphone Android attualmente offre informazioni rapide abbastanza contenute: fra tutti c'è l'indicazione dell'ora e delle notifiche, poi le informazioni meteo e sugli appuntamenti in calendario. Altri produttori Android offrono delle personalizzazioni aggiuntive rispetto ad Android stock, ma il futuro potrebbe essere ben diverso. Glance è il nome dell'app che potrebbe rivoluzionare il concetto di lockscreen su Android. Come indicato da TechChrunch , si prevede che Glance arrivi su alcuni modelli di smartphone Android nei prossimi mesi a partire dal mercato USA .

Tra le cose che guardiamo più in assoluto durante le nostre giornate c'è ovviamente lo smartphone , l'oggetto che ci accompagna da quando ci svegliamo finché non andiamo a dormire. E la schermata di blocco è quella che vediamo ogni volta che lo attiviamo. Per il mondo Android all'orizzonte ci sono importanti novità in questo senso.

Glance prevede l'inclusione nella schermata di blocco di diversi contenuti che ancora non troviamo: news, aggiornamenti, contenuti video e foto. Insomma, la lockscreen Android potrebbe trasformarsi in un vero e proprio feed, un po' come quanto offerto da Snapchat Discover. Il tutto contornato ovviamente da annunci pubblicitari.

Glance è una filiale dell'indiana InMobi Group, la quale prevede di generare introiti tramite gli annunci inclusi nelle schermate di blocco, forte del fatto che queste vengono visualizzate mediamente 65 volte al giorno dagli utenti statunitensi. In Asia Glance è già presente per circa 400 milioni di utenti, con collaborazioni con Samsung e Xiaomi. Inoltre, anche Google risulta investitore dell'azienda.

Il concetto dietro Glance è abbastanza chiaro: la schermata di blocco potrà sostituire per larga parte le funzioni svolte dalle varie app e strumenti di ricerca online, come Google Discover. L'integrazione di annunci pubblicitari nell'esperienza Android sarà un modo per generare introiti, probabilmente in cambio anche di un risparmio per gli utenti sui prezzi degli smartphone.

L'approccio è coerente con la visione di Apple, che con iOS 16 ha scelto di rendere la schermata di blocco più centrale nell'esperienza utente. Questo potrebbe anche portare a usare meno lo smartphone, visto che maggiori informazioni saranno disponibili già dalla lockscreen.

La novità costituirà una nuova opportunità anche per gli sviluppatori, che potranno integrare i loro contenuti anche nella schermata di blocco. Rimane da capire quanto prenderà piede la cosa. Al momento non sono state esternate ufficialmente le intenzioni di un'espansione di Glance ai mercati europei.